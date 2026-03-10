#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي
🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم… pic.twitter.com/QyG3iaqNqp
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
