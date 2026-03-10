#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا



🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي



🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم… pic.twitter.com/QyG3iaqNqp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان صور وصيدا.وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".وأصاف: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".وتابع: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".