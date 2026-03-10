سفير إسرائيل لدى فرنسا: ليس لديّ علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان

أعلن سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زاركا أن إسرائيل متقدمة على الجدول الزمني فيما يتعلق بتحقيق أهداف الحرب في إيران مثل إضعاف السلطات لتمكين الشعب الإيراني من التحكم في مصيره.



وأشار زاركا في مقابلة مع قناة بي.إف.إم.تي.في التلفزيونية الفرنسية، الى أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد من نزع سلاح حزب الله، قائلا إنه ليس لديه علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان.