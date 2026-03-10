البساط من بعبدا: الأمن الغذائي مؤمَّن لأشهر عدة ولن نسمح بأي استغلال للظروف

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.



وبعد اللقاء، قال البساط: "اجتمعت اليوم مع رئيس الجمهورية، ووضعتُه في أجواء الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد". وأضاف: "أكدتُ أن المخزون من السلع الأساسية متوفر وبمستويات مرتفعة، ولا سيما الطحين والمواد الغذائية والمحروقات، وأن الأمن الغذائي مؤمَّن لأشهر عدة".



ولفت الى أن "الاستيراد مستمر ولم يتوقف، وكل ما يُستهلك من المخزون يجري تعويضه بشكل متواصل، كما أن وتيرة التهافت على السلع تراجعت بعد الاطمئنان إلى توافرها".



وقال: "بحثنا في التحديات اللوجستية، فالمخزون موجود، لكن الأهم هو إيصال السلع إلى المستهلك، وهناك تنسيق قائم بين الوزارات والقوى الأمنية لضمان ذلك".



وأوضح أن "هناك ارتفاعا في بعض الأسعار نتيجة الأوضاع الأمنية وارتفاع الأسعار عالمياً، خصوصاً في المحروقات، لكننا لن نسمح بأي استغلال للظروف أو تضخم غير مبرر".



وقال: "فرق المراقبة تكثّف جولاتها الميدانية بالتعاون مع القوى الأمنية والقضاء، وقد اتُّخذت إجراءات في حق مخالفين، وأُقفلت محطات وقود ومتاجر تلاعبت بالأسعار". وأضاف: "أما بالنسبة إلى أسعار المحروقات، فهي تُحدَّد وفق آلية تعتمد على معدل الأسعار العالمية في الأيام الأخيرة، وأي انخفاض خارجي سينعكس تلقائياً على الأسعار في لبنان".