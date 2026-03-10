الرئيس عون اتصال بالراعي معزيا باستشهاد كاهن رعية القليعة

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبراعي أبرشية صور للموارنة المطران شربل عبد الله، معزيا باستشهاد كاهن رعية القليعة الاب بيار الراعي الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة القليعة امس.



وأعرب الرئيس عون عن المه لغياب الاب الراعي الذي كان مثالا للصمود ولتمسك الجنوبيين بالبقاء في قراهم وبلداتهم.

