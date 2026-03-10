تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت

نفذ تجمع المحامين في "حزب الله" وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت، احتجاجًا على ما قالوا إنه تدخل بالقضاء من قبل وزير العدل، والاستنسابية في ملاحقة "جرائم الرأي" ولا سيّما ملاحقة الإعلامي علي برو.