جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مقر عام التيار في سن الفيل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد ضم النواب: وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ وأمين السر العام ظافر ناصر، بحضور النائبين سيزار أبي خليل وفريد البستاني، ومستشاري رئيس التيار أنطوان قسطنطين وسليم حداد.



ولفت بيان "للوطني الحر" الى أن "المجتمعين عرضوا للتطورات على اختلاف جوانبها، وتلاقت وجهات النظر حول ضرورة تحصين الوضع الداخلي ورفض ما يمس بلبنان الكبير وصيغة العيش المشترك، واتفاق الطائف والشراكة. وكذلك جرى التوافق على دعم الجيش اللبناني وقرارات السلطات التنفيذية وتوجهاتها ومسؤولية الدولة والمجتمع في احتضان اهلنا النازحين".