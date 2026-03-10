عون تلقى اتصالا من الشرع واتفقا على تفعيل التنسيق والتشاور لاسيما لجهة ضبط الحدود لمنع اي تفلت

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري احمد الشرع تداولا خلاله في التطورات الراهنة في المنطقة.



واكد الرئيسان ان الظرف الدقيق الراهن يتطلب تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع اي تفلت امني من اي جهة اتى.