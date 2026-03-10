أدرعي يوجّه إنذارًا إلى سكان قرى في الجنوب: لضرورة الإخلاء

#عاجل ‼️بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القري التالية: أرنون, يحمر, زوطر الشرقية, زوطر الغربية



🔸نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم.



وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكّان القري التالية: أرنون, يحمر, زوطر الشرقية, زوطر الغربية، في جنوب لبنان.وطالبهم بضرورة إخلاء منازلهم فورًا، والتوجه إلى منطقة شمال النبطية.