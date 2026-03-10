خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين

أكّدت وزيرة التربية ريما كرامي أنّ الوزارة وضعت خطّة تربويّة، توازن بين الاستمرار بالتعليم والأمان، وذلك انطلاقا من الواقع.

وأوضحت أنّ الخطة تتضمّن اعتماد المرونة في تنظيم القطاع الخاص واعتماد التعليم عن بعد في المدارس الرسمية، الذي سيبدأ الاسبوع المقبل كما متابعة خاصة لوضع المدارس المقفلة.

أمّا وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السّيّد، فأعلنت أنّ الوزارة، من الغد، ستبدأ بتوزيع مئة ألف وجبة ساخنة يوميًا في كل مركز إيواء.

وقالت: “فعّلنا برنامج البدل النقديّ لذوي الإعاقة وسنبدأ من الغد بدفع ١٠٠$ لستة الاف عائلة نازحة فيها فرد من ذوي الاعاقة على ان يتم توسيع العدد تدريجيًا”.