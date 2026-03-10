الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البطريرك ميناسيان يتصل بالراعي والمطران عبدالله معزيًا باستشهاد الخوري بيار الراعي

أخبار لبنان
2026-03-10 | 15:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البطريرك ميناسيان يتصل بالراعي والمطران عبدالله معزيًا باستشهاد الخوري بيار الراعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البطريرك ميناسيان يتصل بالراعي والمطران عبدالله معزيًا باستشهاد الخوري بيار الراعي

أعلنت بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك أنه "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد الخوري بيار الراعي، كاهن رعية القليعة من أبرشية صور المارونية، الذي سقط ضحية الأحداث المؤلمة الدائرة على أرض لبنان."

وقالت إنّ "سقوط كاهنٍ مكرّسٍ لخدمة الله وشعبه، وثابتٍ في رسالته الراعوية إلى جانب المؤمنين في زمن المحنة، يترك جرحًا عميقًا في قلب الكنيسة، ويذكّرنا مجددًا بأنّ الأبرياء هم الذين يدفعون ثمن دوّامة العنف والحروب.
وفي هذا الزمن المقدّس، زمن الصوم، حيث تدعونا الكنيسة إلى التوبة والرجوع إلى الله والسير في طريق المحبّة والغفران، نتأمّل بآلام المسيح الذي حمل صليب العالم ليقود البشرية إلى نور القيامة. ومن هذا الرجاء المتجذّر في إيماننا، نرفع صلاتنا إلى الله من أجل راحة نفس الخوري الشهيد، سائلين الرب أن يمنحه إكليل المجد، وأن يفيض التعزية والرجاء على عائلته وإخوته الكهنة وأبناء رعيته.
وإزاء هذه المأساة المؤلمة، نجدّد دعوتنا إلى وقف دوّامة العنف والحروب، وإلى تغليب منطق الحوار والسلام، صونًا لكرامة الإنسان وقدسية الحياة التي وهبها الله، وحفاظًا على لبنان ورسالته التاريخية كأرض لقاءٍ وأخوّةٍ وعيشٍ مشترك.
وفيما نسير في درب الصوم نحو فجر القيامة، نصلّي إلى الرب أن يحفظ لبنان وشعبه من كل شر، وأن يفيض على وطننا نعمة السلام العادل والدائم، لكي يشرق نور القيامة في قلوب أبنائه ويمنحهم الرجاء بعد الألم، والحياة بعد الصليب."

كما أجرى رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبسيادة المطران شربل عبدالله، راعي أبرشية صور المارونية، معزّيًا باستشهاد الخوري بيار الراعي، ومعبّرًا عن تضامنه وصلاته في هذه الظروف الأليمة.

أخبار لبنان

ميناسيان

بالراعي

والمطران

عبدالله

معزيًا

باستشهاد

الخوري

الراعي

LBCI التالي
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
السيارات تغمر شوارع بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون اتصال بالراعي معزيا باستشهاد كاهن رعية القليعة

LBCI
أخبار دولية
01:32

البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن ألمه لاستشهاد الخوري بيار الراعي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

اقفال المحاكم الروحية المارونية حدادًًا على الخوري بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
06:06

البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:40

"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات

LBCI
أمن وقضاء
15:45

الصليب الأحمر اللبناني استنكر ما تعرضت له طواقمه خلال الإستجابة الإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
15:20

رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية

LBCI
حال الطقس
15:12

الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

ترامب: إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارا "مشتركا" مع نتنياهو

LBCI
خبر عاجل
2026-02-07

وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:52

هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:10

السيارات تغمر شوارع بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:55

غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير

LBCI
أمن وقضاء
14:48

الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران

LBCI
أخبار لبنان
14:46

خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين

LBCI
أخبار دولية
14:45

ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
14:39

ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن

LBCI
أخبار دولية
14:35

إسرائيل تكشف عن تعرض إحدى منشآتها لصاروخ دقيق أطلقه الحزب... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
07:24

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More