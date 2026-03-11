منيمنة للـLBCI: التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف

اكد النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI ان " التصويت على التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف، ولا أحد يريد التمديد."



وقال " أصررنا على إجراء الانتخابات في مواعيدها، لكن في ظل هذه الظروف لا يمكن تخيّل إجرائها. والخلاف كان فقط على مدة التمديد، وشهد النقاش مزايدات."