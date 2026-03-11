حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية

قال النائب غسان حاصباني للـLBCI: "تقدّمنا بطعن على قانون التمديد إذ إن أساس الطعن أن هذا القانون يخالف الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل للمواطن الحق في اختيار ممثّليه بشكل دوري، ومدّة التمديد تتخطى الظروف الاستثنائية".وأضاف: "نأمل أن يقوم المجلس بما يمليه الدستور حفاظًا على الديمقراطية وحق المواطن في اختيار من يمثله عند انتهاء الظروف القاهرة".وتابع: "الانتخابات كانت حاصلة رغم الاختلافات، والظروف القاهرة فرضت عدم إجرائها، لكن هذا لا يعني التمديد لسنتين. بعض من استغل الظروف ذريعة للتمديد لنفسه، وهذا مخالف للدستور والمواثيق الدولية".