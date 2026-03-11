الرئيس سلام اتصل بنظيره الأردني شاكرا إرسال قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات للنازحين

اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام برئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، وتوجّه بالشكر إليه، وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك فور وصول قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات لأهلنا النازحين إلى معبر المصنع.