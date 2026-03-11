قافلة مساعدات اغاثية من الاردن للبنان

تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإرسال قافلة مساعدات اغاثية مقدمة للجمهورية اللبنانية، استقبلت بعد ظهر اليوم قافلة المساعدات والمتضمنة (25) شاحنة تابعه للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، في قاعدة الرياق الجوية، وكان في الاستقبال العميد بسام نابلسي، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة، والعقيد وسيم بشارة، قائد قاعدة الرياق الجوية، الذين عبرا عن الشكر والامتنان الجزيل للملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، على دعمه الدائم والثابت للبنان، ووقوف الأردن الى جانب لبنان في الظروف كافة، ورافقني في الاستقبال السكرتير الاول محمد المحادين.