الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان: اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر تجدّد نداءها العاجل لحماية العاملين

أخبار لبنان
2026-03-12 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان: اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر تجدّد نداءها العاجل لحماية العاملين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لبنان: اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر تجدّد نداءها العاجل لحماية العاملين

تشعر اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر بحزنٍ عميقٍ إزاء مقتل المتطوع في الصليب الأحمر اللّبناني يوسف عساف، الذي فارق الحياة متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها خلال مشاركته في مهمّة إنقاذ في جنوب لبنان.

 

وأفادت رئيسة بعثة اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور بما يأتي:
"إن فقدان أحد أفراد الصليب الأحمر اللّبناني الذي كان يعمل على إنقاذ حياة الآخرين هو خسارة مدمّرة لنا جميعًا. ونشعر أيضًا بقلقٍ بالغٍ على زملائنا الآخرين المُصابين والعاملين في المجال الطبّي المتضرّرين في مختلف أنحاء لبنان. قلوبُنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم المتطوعين الذين يواصلون خدمة المجتمعات في ظل ظروف بالغة الخطورة".

 

ولفتت إلى أنّ العاملين يخاطرون المجالين الإنساني والطبّي بحياتهم يوميًا لمساعدة الجرحى ودعم المتضرّرين جراء الأعمال العدائية. ويجب أن يتمكّنوا من أداء مهامهم بأمان ومن دون أي عوائق.

 

وتذكّر اللّجنة الدوليّة جميع أطراف النزاع بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والمتمثّلة في إحترام وحماية العاملين في المجال الطبّي، وسيارات الإسعاف، والمستشفيات، والوحدات الطبّية في كلّ الأوقات. ويشمل ذلك إتخاذ كلّ الإحتياطات الممكنة لتجنّب الخسائر الجانبية في أرواح المدنيّين، وفي كلّ الأحوال، تقليلها إلى الحدّ الأدنى.

 

كما يتعيّن على الأطراف إحترام الشارة الحامية، وتسهيل المهمّات الإنسانية لفرق الإنقاذ، وضمان وصولها الآمن إلى الضحايا، والسماح بنقلهم إلى المرافق الصحية، وضمان عودة الفرق الآمنة إلى مراكزها لمواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اللّجنة

الدوليّة

للصليب

الأحمر

تجدّد

نداءها

العاجل

لحماية

العاملين

LBCI التالي
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
نقابة المستشفيات تستنكر نقابة اي اعتداء او اعمال عسكرية تطال الصروح الإستشفائية والمراكز الصحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-13

هاني بحث مع الصمد ووفد العاملين في التشحيل ملف الغابات ومع وفد الهيئة الدولية للصليب الأحمر دعم المزارعين

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لدينا فرق على الأرض في إيران وإسرائيل وعبر المنطقة وهي على أهبة الاستعداد للاستجابة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يُشعل سلسلة من ردود الفعل الخطيرة في جميع أنحاء المنطقة مع عواقب وخيمة محتملة

LBCI
آخر الأخبار
07:33

مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:13

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
08:11

الجيش: لا صحة إطلاقا للخبر عن "الضباط الوطنيين" وولاء عناصر المؤسسة للوطن فقط

LBCI
أخبار لبنان
08:01

بري عرض مع وزير الدفاع والسفير البريطاني في التطورات سياسيا وميدانيا

LBCI
أخبار لبنان
07:19

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ليل الأربعاء 200 صاروخ في "أكبر دفعة" منذ بداية الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-11

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار

LBCI
خبر عاجل
2026-03-06

الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

أكسيوس: الإيرانيون بعثوا رسائل لأميركا خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد

LBCI
آخر الأخبار
04:31

وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تم التعامل مع الحادث وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:41

مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

LBCI
حال الطقس
14:59

انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
خبر عاجل
03:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
19:41

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

LBCI
أخبار لبنان
10:43

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:27

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
08:13

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
07:13

أدرعي: قضينا على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More