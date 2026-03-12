كاتس يحذّر لبنان من أن إسرائيل "ستسيطر على أراض" إذا تواصلت صواريخ حزب الله

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أوعز للجيش الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على "أراض" في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.



وقال كاتس في بيان: "لقد أوعزت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتيناهو للجيش الإسرائيلي للاستعداد لتوسيع العمليات في لبنان ولإعادة الهدوء والأمن إلى المجتمعات الشمالية".



وأضاف كاتس: "حذرت رئيس لبنان جوزاف عون من أنه إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على أراضيها ومنع حزب الله من تهديد المجتمعات الشمالية وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإننا سنقوم بذلك بأنفسنا وسنسيطر على أراض".