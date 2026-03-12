سلسلة لقاءات للرئيس عون...

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعين وزاريين، اطلع في خلالهما على واقع الصناعة والطاقة، وذلك في اطار متابعته لعمل الوزارات الرسمية في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



عيسى الخوري



الاجتماع الأول، عقده الرئيس عون مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي عرض له واقع القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها خلال هذه المرحلة.



كما قدم الوزير عيسى الخوري شرحا حول أوضاع مختلف القطاعات الصناعية والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على استقرار القطاع الصناعي، إضافة إلى متابعة توافر المواد الأساسية ودعم قدرة المصانع على مواصلة عملها رغم الظروف الاستثنائية.



الرئيس عون



من جهته، شدد الرئيس عون على "أهمية دعم القطاع الصناعي لما له من دور أساسي في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين".



وأكد في خلال الاجتماع "أهمية مواصلة العمل لضمان استقرار القطاع وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الحالية".



أبو فاعور



نيابيا أيضا، إستقبل الرئيس عون عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور وعرض معه شؤون الساعة.