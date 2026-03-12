مصادر رسمية للـLBCI: تركيبة الوفد اللبناني الذي سيشارك في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تحسم بعد

أفادت مصادر رسمية بأن تركيبة الوفد اللبناني الذي سيشارك في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تحسم بعد وبأن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلتقى عددا من الشخصيات لمعرفة مدى استعدادها للمشاركة في هذه المفاوضات.



وأوضحت المصادر للـLBCI، أن التشكيلة النهائية للوفد رئيسا وأعضاء تعتمد أولا على موافقة إسرائيل على التفاوض وثانيا على تركيبة الوفد الإسرائيلي رئاسة وأعضاء.