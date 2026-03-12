"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على عرمون - قضاء عاليه، أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح.



وأفادت بأن حصيلة الغارة على الرملة البيضاء ارتفعت بعد استشهاد عدد من الجرحى وباتت كالتالي: 12 شهيدا و28 جريحا.