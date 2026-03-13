غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لبنان انجر الى حرب لا يريدها شعبه".وقال، في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، ”امل أن تكون زيارتي القادمة الى لبنان في سلام وأن تكون الدولة السلطة الوحيدة".وأضاف: "أطلب من اسرائيل وحزب الله وقف اطلاق النار وأن تتوقف الحرب ويتوصلا الى اتفاق يمكن لبنان من ان يكون بلدا مستقلا ذا سيادة".من جهته، شدد الرئيس عون على وجوب وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها.ودعا للاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم اكثر من ٨٠٠ الف نسمة، مقدرا وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها الدائم.وحذر من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية سيؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها، لافتا الى انه ⁠أبدى استعدادخ للتفاوض، لكن حتى الآن لم يتلق لبنان جواباً من الطرف الاخر.وقال: "⁠نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".