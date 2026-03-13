الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار

أخبار لبنان
2026-03-13 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لبنان انجر الى حرب لا يريدها شعبه". 

وقال، في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، ”امل أن تكون زيارتي القادمة الى لبنان في سلام وأن تكون الدولة السلطة الوحيدة".

وأضاف: "أطلب من اسرائيل وحزب الله وقف اطلاق النار وأن تتوقف الحرب ويتوصلا الى اتفاق يمكن لبنان من ان يكون بلدا مستقلا ذا سيادة".

من جهته، شدد الرئيس عون على وجوب وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها.

ودعا للاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم اكثر من ٨٠٠ الف نسمة، مقدرا وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها الدائم.

وحذر من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية سيؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها، لافتا الى انه ⁠أبدى استعدادخ للتفاوض، لكن حتى الآن لم يتلق لبنان جواباً من الطرف الاخر.

وقال: "⁠نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".
 

أخبار لبنان

لبنان

يريدها

شعبه…

وأطالب

إسرائيل

النار

LBCI التالي
تفاصيل زيارة غوتيريش إلى لبنان
المشهد في إسرائيل وتفاصيل إجتماع الكابينت الذي خصص لدرس الخيارات عند جبهة لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:27

الأمين العام للأمم المتحدة من بعبدا: لبنان انجر الى حرب لا يريدها شعبه وامل أن تكون زيارتي القادمة الى لبنان في سلام وأن تكون الدولة السلطة الوحيدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
07:27

الأمين العام للأمم المتحدة من بعبدا: أطلب من اسرائيل وحزب الله أن يحققا وقف اطلاق النار وأن تتوقف الحرب ويتوصلا الى اتفاق يمكن لبنان من ان يكون بلدا مستقلا ذا سيادة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وزير العدل للجزيرة: خطوة حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل خطأ جسيم ويعرض الشعب للمخاطر والحكومة اللبنانية شددت على أن كل نشاط عسكري لحزب الله لم يعد له غطاء من أي نوع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:51

الرئيس عون عرض مع المشنوق لمبادرته لوقف التصعيد العسكري الراهن

LBCI
أخبار لبنان
09:50

السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:35

واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال

LBCI
أخبار لبنان
09:26

الجميّل: الخائن والمجرم هو من حوّل لبنان إلى ثكنة عسكرية إيرانية.. لتسليم سلاح الحزب فوراً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:46

وزارة الصحة: 8 شهداء و9 جرحى في الغارة الإسرائيلية على منطقة الفوار في صيدا

LBCI
آخر الأخبار
08:59

الوكالة الوطنية: مسيرة إستهدفت دراجة نارية في بلدة شقرا

LBCI
خبر عاجل
07:08

الجيش الإسرائيلي: قضينا على مرتضى سرور العنصر في الوحدة الجوية لحزب الله خلال غارة على منطقة الجامعة اللبنانية في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:23

في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:50

السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:35

واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

تفاصيل زيارة غوتيريش إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار

LBCI
أخبار دولية
07:33

المشهد في إسرائيل وتفاصيل إجتماع الكابينت الذي خصص لدرس الخيارات عند جبهة لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الغارات الإسرائيلية لم توفر قضاء النبطية ليلاً...

LBCI
أمن وقضاء
07:26

مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة

LBCI
أمن وقضاء
07:23

في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
01:34

إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:14

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية

LBCI
اقتصاد
03:52

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
17:13

مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه

LBCI
خبر عاجل
01:56

الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس

LBCI
أمن وقضاء
09:17

الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
13:09

بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"

LBCI
خبر عاجل
07:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More