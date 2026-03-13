الجميّل: الخائن والمجرم هو من حوّل لبنان إلى ثكنة عسكرية إيرانية.. لتسليم سلاح الحزب فوراً

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على "اكس": "الخائن والمجرم هو من حوّل لبنان إلى ثكنة عسكرية إيرانية، ووافق على تنفيذ أوامر الحرس الثوري بفتح جبهة لبنان والتضحية بوطنه وناسه وشعبه لمساندة النظام الإيراني".وأضاف: "أنتم تتحمّلون المسؤولية الكاملة عن المأساة التي نعيشها اليوم من موت ودمار ودماء ودموع وتهجير واحتلال أجزاء من الجنوب، ومعاناة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة هذا ويبدو اننا ما زلنا في بداية هذه الحرب".ولفت الى أن الطريق الوحيد لوقف هذه الكارثة الوطنية فوراً هو تسليم سلاح حزب الله أو نزعه، مشددا على أن المطلوب أمر واحد فقط: "اتخاذ القرار بالتنفيذ".