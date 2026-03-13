السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي

في رسالة دعم من الباب لاوون الرابع عشر إلى ابناء القرى الحدودية في الجنوب ولاسيما من المسيحيين منهم، خصص السفير البابوي في لبنان المونسينيور بابولو بورجيا جولته على قرى قضاء في قضاء مرجعيون. الجولة بدأت من ديرميماس مرورا بالقليعة حيث قدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي.

ووسط استقبال شعبي وديني متنوع حاشد تنقل بين جديدة مرجعيون وابل السقي وراشيا الفخار، على ان ينهي لقاءاته في كوكبا حيث دعا ابناء القرى الحدودية الى التثبت بالايمان والى الوحدة في ما بينهم.



