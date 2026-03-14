رسامني: البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن

طمأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى أن الأوضاع طبيعية في مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً أن طيران الشرق الأوسط يواصل تسيير رحلاتها بشكل منتظم وأن جميع الرحلات تُنفَّذ وفق الجداول المحددة لها.



وأشار في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر صوت كلّ لبنان، إلى أن الاجتماعات مكثّفة لمتابعة التطورات، ولا سيما في ما يتعلق بحركة المطار والإجراءات المتخذة للحفاظ على استمرارية العمل فيه.



وشدّد في هذا السياق على "أهمية أن يكون لدى لبنان مطار ثانٍ، خصوصاً في الظروف الاستثنائية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية حركة النقل الجوي".



كما أوضح أن البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع أي استهداف محتمل.