مرقص عن الاجتماع الوزاري في السرايا: رئيس الحكومة يتابع كيفية وصول المساعدات الى لبنان وتأمين استمرار الخدمات مع الوزراء

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الايواء والاغاثة.



عقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، أن "دولة الرئيس سلام وبعد احاطة المجتمعين بتطورات الأوضاع، جدّد شكره للدول التي أرسلت مساعدات مالية أو عينية.



وأشار خلال الاجتماع الى أن المساعدات العينية تصل عبر البحر أو الجو بمتابعة من الوزارات المختصة في لبنان وبالاستعانة بشركات الشحن هذه المرة، بسبب الصعوبات التي تعانيها المنطقة في الملاحة البحرية والجوية".



وقال الوزير مرقص: إن "دولة رئيس الوزراء توقف عند النداء الانساني العاجل Flash Appeal الذي أطلق يوم أمس في السرايا الحكومية، بمشاركة وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لحشد الدعم الدولي للبنان، مثمّناً هذا التحرّك الذي من شأنه تدعيم حاجات لبنان المتزايدة لتلبية النازحين الاغاثية وتلك المتعلّقة بالايواء، كما عرض دولة الرئيس لكيفية استمرار تأمين المازوت مع وزير الطاقة والمياه واستمرار الاتصالات مع وزير الاتصالات، ولخطط الطوارئ والاستجابة من مختلف الوزارات".









