ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل واستضافة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس انه تحدث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً ضرورة بذل كل جهد لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى.وقال ماكرون إن حزب الله يجب أن يوقف فورًا تصعيده للصراع، وعلى إسرائيل التوقف عن هجومها واسع النطاق وغاراتها الجوية المكثفة، خصوصاً بعد نزوح مئات الآلاف من السكان.وأضاف أن الحكومة اللبنانية أبدت استعدادها لدخول حوار مباشر مع إسرائيل يمثّل جميع أطياف الشعب، داعياً إسرائيل لاغتنام الفرصة لبدء المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار وحل دائم يمكّن السلطات اللبنانية من الوفاء بالتزاماتها تجاه سيادة لبنان.وأكد ماكرون أن فرنسا على استعداد لتيسير هذه المفاوضات باستضافتها في باريس.