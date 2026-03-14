مخزومي: كما أسقط اللبنانيون الوصاية السورية سيستعيدون دولتهم من سلاح حزب الله وكل وصاية خارجية

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "في ذكرى 14 آذار، لا نستعيد مجرد تظاهرة… بل نستعيد وجوهًا عظيمة غابت وقلوبًا انكسرت. نتذكر رفيق الحريري، جبران تويني، بيار الجميل، وليد عيدو، أنطوان غانم، وسام الحسن، وسام عيد، محمد شطح… وغيرهم ممن اغتيلوا لأنهم حلموا بلبنان سيدًا حرًا مستقلًا. نتذكر الأمهات اللواتي بكين أبناءهن، والكراسي الفارغة التي تركها الشهداء خلفهم. دماؤهم لم تجف بعد… وما زالت تنادي بدولةٍ تحمي أبناءها وسيادةٍ لا تُصادر. في 14 آذار كسر اللبنانيون جدار الخوف وأسقطوا الوصاية السورية. واليوم، بعد 21 عامًا، لا يزال لبنان يرزح تحت سلاح خارج الدولة، مرتبط بمشروع إيراني يختطف القرار الوطني ويزجّ لبنان في حروب الآخرين. لكن صرخة 14 آذار لم تمت… ولن تموت. كما أسقط اللبنانيون الوصاية السورية، سيستعيدون دولتهم من سلاح حزب الله وكل وصاية خارجية. لبنان وطن الحرية… لا ساحة لإيران ولا جبهة لحروب الآخرين".







