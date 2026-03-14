المفتي قبلان: أي تجاوز للرئيس برّي يفجّر البلد

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان: "لأنّ قضيتنا هي لبنان فهذا يعني لبنان وميثاقيته وتكوينه الدستوري والتأسيسي والوظيفي، وهذا يمنع اللعب بالنار سياسياً ووطنياً. وبكل صراحة أقول: حجر زاوية الشرعية بالتكوين الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي اليوم الرئيس نبيه بري، وأي تجاوز للرئيس نبيه بري يفجّر البلد، ولا قيمة للبنان بلا ميثاقيته، واللعب بالنار نار تحرق كل شيء، على أنّ الأرض ونتائج معركة الإقليم لا تصبّ بمصلحة واشنطن وتل أبيب ولن تصبّ أبداً بمصلحة هذا الحلف المهزوم".



وتابع: "المطلوب أن نكون لبنانيين لا أميركيين ولا صهاينة، واللحظة تاريخ، والإنتقام انتحار، والسلطة السياسية التي تغامر تشعل فتيل انفجار شامل يطال كلّ لبنان".