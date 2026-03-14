جنبلاط زار السفير البابوي في حريصا

زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، في السفارة البابوية في حريصا.



وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة.