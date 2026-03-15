الجيش الإسرائيلي: إستهداف عناصر من "الحزب" كانت تخطط لإطلاق صواريخ

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس":



"انجز جيش الدفاع أمس موجة غارات أخرى استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء لبنان حيث هاجم سلاح الجو في منطقة القطراني عدة مواقع إطلاق تابعة لحزب الله كان عناصره يخططون من خلالها لتنفيذ عمليات إطلاق في المدى الزمني القريب.

كما تم استهداف وتدمير مقرات قيادة تابعة لوحدة قوة الرضوان في بيروت والتي كان عناصرها يعملون منها لدفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.



منذ بداية عملية زئير الأسد يهاجم جيش الدفاع مقرات قيادة تابعة لحزب الله على نطاق واسع ويضرب قدراته في القيادة والسيطرة إلى جانب وضعه الاقتصادي وكذلك الوسائل القتالية التي يمتلكها.

سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الإرهابية الذي اختار الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية نظام الإرهاب الإيراني وسيعمل ضد كل من يهدد مواطني دولة إسرائيل وسكان المنطقة الشمالية بشكل خاص".