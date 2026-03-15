وزيرة الشؤون: تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة… ومدير المنشآت الرياضية: العمل على خيمة في المدينة الرياضية

أكّد مدير المنشآت الرياضية في وزارة الشباب ناجي حمود، بدء العمل على خيمة كبيرة في المدينة الرياضية مِساحتها حوالى ٢٠٠٠ متر مربع لاستيعاب النازحين.

وأوضح أنّه بسبب الأحوال الجوية اليوم دخلت كمية محددة من المياه واستجبنا مع المعنيين لإغلاق المساحات المفتوحة والاستغاثة.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى وقوع حوادث في بعض مراكز الإيواء، ومن بينها المدينة الرياضية، في بيروت، بسبب الأحوال الجوية.

وأعلنت السيّد تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة التي كانت منتهية في الأوّل من الشّهر الحاليّ، إلى ١٥ نيسان.

وأوضحت أنّ هذا القرار يشمل الأشخاص الحاصلين على بطاقة إعاقة.

وأكّدت العمل، بالتوازي، على موضوع الإيواء الملائم.

وقالت: “نتابع تجهيز مراكز قادرة على استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل”.