"التقدمي الاشتراكي" في الذكرى الـ49 لاغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي في الذكرى الـ49 لاغتيال كمال جنبلاط ما يلي:



وجاء في البيان:



"تحلّ الذكرى السنوية التاسعة والأربعون لاغتيال المعلم كمال جنبلاط في ظل تحولات كبيرة شهدتها المنطقة، كان أبرزها سقوط نظام آل الأسد في سوريا منذ أكثر من عام، وفي مرحلة دقيقة وخطيرة يمرّ بها لبنان تحت وطأة حربٍ تدفع نحو مزيد من الدمار والتهجير والمعاناة.



إنّ الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ يدين هذه الاعتداءات، يشدّد على أولوية التضامن الوطني والعمل لاستعادة منطق الدولة ومؤسساتها وقرارها، بعيداً عن ربط مصير لبنان بصراعات الآخرين.



إن "التقدمي"، الذي يستذكر اليوم المعلم كمال جنبلاط، يجدّد التمسك بسيرته ومسيرته وفكره، وهو الذي أكّد أن لبنان وجد ليكون بلد العقلانية والحرية، وأنه لا يستطيع أن يكون دولة تابعة لأحد، بل دولة سيّدة مستقلة.

ويؤكد "التقدمي" اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن بناء الدولة يقتضي ترسيخ سيادتها الكاملة على أرضها ومؤسساتها، وتعزيز دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، بما يحفظ الاستقرار الوطني ويصون القرار السيادي ويمنع تحويل لبنان ساحةً لصراعات الآخرين.



إلى جانب ذلك، يعاهد "التقدمي" المضي قدماً في مسيرته مع الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والناس، ويذكّر بقرار وقف إحياء الذكرى على المستوى الشعبي كما درجت العادة في السنوات الماضية، على أن يبقى ضريح المعلّم في المختارة مفتوحاً أمام من يرغب بزيارته في هذه المناسبة.



ويبقى فكر كمال جنبلاط منارةً للعمل في هديها لمواجهة التحديات وبناء المستقبل الذي يستحقه لبنان وشعبه".