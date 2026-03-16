قروض مصرف الإسكان للطاقة الشمسية بين الصدٌي وحبيب

بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، في أوضاع قطاع الإسكان وسبل دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد حبيب خلال اللقاء، استمرار مصرف الإسكان في تقديم القروض السكنية على رغم التحديات القائمة، لا سيما متابعة برامج التمويل المتعلقة بإمكان تركيب نظام طاقة شمسية و/أو محطة تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي ضمن قرضَيّ الترميم والبناء، ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، خصوصاً مع الارتفاع المضطرد في كلفة الطاقة وسعر مادة المازوت، بما يعزز اللجوء إلى استخدام الطاقة الشمسية والاستغناء عن المولدات الكهربائية وغيرها.

وشدد الوزير الصدّي على أهمية التعاون بين الوزارة ومصرف الإسكان لدعم المبادرات التي تساعد اللبنانيين على تأمين حاجاتهم السكنية، والاستفادة من حلول الطاقة المتجددة التي تساهم في تحسين نوعية حياتهم وخفض كلفة الطاقة، إضافة إلى سبُل الاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي في حماية البيئة من التلوّث وتوفير استنزاف المياه.