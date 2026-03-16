مرقص: سلام وبعض الوزراء يثيرون خطاب التحريض وضرورة تحرك النيابات العامة

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الإيواء والاغاثة وعرض الأوضاع العامة والأجواء الديبلوماسية.



عقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن "الرئيس سلام وعددا من الوزراء أثاروا موضوع خطاب التحريض والفتنة والكراهية والنبذ في بعض وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، وقد اكّد ضرورة تحرك النيابات العامة بما يتجاوز حرية الرأي والإعلام والتعبير التي نحرص عليها، وفق ما أفضت اليه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. كما أكد مجددا وجود ٣٦ مركز استضافة جاهزا للاستقبال اضافة الى إمكان افتتاح ١٠٠ مركز جديد عند الاقتضاء".



وأشار إلى أنه "طرح في الاجتماع موضوع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد والشحن والنقل وعمل وزارة الاقتصاد ازاء اقفال مؤسسسات مخالفة يومياً بالشمع الأحمر ومصادرة البضاعة وتوزيعها على النازحين والاحالة على القضاء".



ولفت كذلك إلى أن "رئيس الوزراء أوعز بمتابعة كيفية وصول المساعدات لاسيما ترجمة النداء الانساني العاجل Flash Appeal الذي أطلق من بيروت خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة اليها".