سلام يعقد اجتماعاً لمتابعة انتظام تأمين المازوت والمحروقات إلى مراكز الإيواء

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس هيئة إدارة الكوارث زاهي شاهين، ومستشار وزير الطاقة بطرس حدشيتي، لمتابعة انتظام تأمين المازوت والمحروقات إلى مراكز الإيواء في مختلف المحافظات.

