الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحزب التقدمي الإشتراكي أكد دعمه لمسار التفاوض كخيار سياسي لوقف الحرب

أخبار لبنان
2026-03-16 | 13:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحزب التقدمي الإشتراكي أكد دعمه لمسار التفاوض كخيار سياسي لوقف الحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الحزب التقدمي الإشتراكي أكد دعمه لمسار التفاوض كخيار سياسي لوقف الحرب

أكد الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "دعمه لمسار التفاوض كخيار سياسي لوقف الحرب الدائرة"، مؤكدا "ضرورة أن يجري ذلك وفق أسس واضحة وعبر الدولة اللبنانية حصرا".

وطالب بـ"إعداد ورقة لبنانية موحدة تحدد الأهداف من التفاوض والثوابت الوطنية التي على تلك المفاوضات أن تجرى على أساسها"، مؤكدا أن "المفاوضات يجب ألا تستثني أي مكون من المكونات اللبنانية، تفاديا لتكرار تجارب شهدها لبنان في العقود الماضية".

وشدد على "أهمية أن تكون أهداف التفاوض واضحة ومحددة بالنسبة للبنان". وقال: "لا بد من أن يأتي في طليعتها وقف النار، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها، بما يساهم في تخفيف التوتر".

وأضاف: "يبقى التضامن مع الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة والضامنة للاستقرار، ضرورة ولا سيما في مواجهة الحملات التي تستهدفه، فالأولوية تبقى حماية لبنان وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها، والعمل على إيجاد مخارج سياسية توقف التصعيد وتحد من تداعياته على اللبنانيين".

LBCI التالي
نقابة الصيادلة دانت استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي: لحماية العاملين وضمان استمرار وصول الدواء
طيران الشرق الأوسط تؤجّل رحلة بيروت–دبي المقرّرة الثلاثاء 17 آذار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-10

ظافر ناصر للـLBCI: الجهد الذي يقوم به الحزب التقدمي الإشتراكي وكلام وليد جنبلاط والجولة التي يقوم بها تيمور جنبلاط هم انطلاقا من المسؤولية ومن الحرص ومن الاستشعار بأننا في مخاطر حقيقية

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يلتقي في هذه الأثناء وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي يرأسه النائب تيمور جنبلاط

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-19

وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-17

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: نعمل بشكل يومي وسنحسم مسألة الترشيحات قريبا ونعمل على أساس حصول الانتخابات في أيار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:23

الحصيلة الأولية للغارة على معركة

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-22

الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها

LBCI
صحف اليوم
2026-02-02

هيكل إلى واشنطن: الجيش ليس في وارد الصدام مع الأهالي (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-02

بيان صادر عن وزيرة التربية

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الأوسكار 2026: جوائز السينما العالمية في ظل توترات دولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملايين الإسرائيليين في الملاجئ... وتوغل بري في لبنان لفرض منطقة عازلة

LBCI
أخبار دولية
14:19

وزير الخارجية الإيراني يعلق على لجوء واشنطن إلى دول أخرى لفتح مضيق هرمز

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:18

مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

المارينز إلى الخليج… هل يبدأ فصل الحرب البرية في مضيق هرمز؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

وزيرة الشؤون الاجتماعية: 15 ألف عائلة نازحة جديدة ستستفيد من دعم نقدي ابتداءً من غد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
خبر عاجل
07:42

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
16:52

مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:29

الجيش الإسرائيلي: تدمير مخزن أسلحة لحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More