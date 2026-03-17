جعجع: لا يمكن للحكومة أن تناقض نفسها “بوجود عناصر غير شرعية في تركيبتها”

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ أكبر ضحية في الحرب، هي الدولة اللبنانية.

واعتبر ، في حديث لـ"المركزية”، أنّ “حزب الله” قضى على كل جهودها لإعادة بناء وطن يحلم فيه اللبنانيون، وعلى مصداقيتها تجاه العالم.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ ما يحصل هو البداية وأنّ الأسوأ قادم.

وسأل: “هل ما زال وزراء “حزب الله” يمثلون الحزب في الحكومة، بعدما أعلن مجلس الوزراء حظر جناحيه العسكريّ والأمنيّ”؟

وشدد على أنّه لا يمكن للحكومة أن تناقض نفسها “بوجود عناصر غير شرعية في تركيبتها”.

وقال: ”سنطرح الموضوع لاحقاً في الحكومة، علما اننا نجل ونحترم هؤلاء الوزراء كأشخاص”.

وحمّل “حزب الله” مسؤولية ما حصل ويحصل.

وشدد جعجع على أنّ “الحزب اثبت بكل المقاييس انه فصيل في الحرس الثوريّ الايرانيّ ليس الا، بعدما اعتقد البعض ان هذا اتهام سياسي لا اساس له من الصحة”.

وعن المفاوضات بعد فقدان المصداقية بالدولة والاضطرار الى تقديم تنازلات كبرى لوقف الحرب على ما تبقى من الوطن، قال جعجع: “فلنفترض ان رئيس الجمهورية نجح في تشكيل وفد مفاوض، ماذا لديه ليقدم لاسرائيل واميركا، فهو لا يقدر على فرض وقف اطلاق نار حتى”.

وأضاف: “الرئيس يبذل جهودا جبارة واتصالاته مفتوحة لانقاذ لبنان، لكن ما جرى جعل الدولة واركانها ضحية، سلبوها مصداقيتها حتى”.