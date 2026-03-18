جنبلاط تلقى اتصالاً من سلام... وتشديد على الوحدة والتضامن

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالا من رئيس الحكومة نواف سلام في الذكرى التاسعة والأربعين لاغتيال كمال جنبلاط، عبّر فيه، بحسب بيان، عن تقديره واحترامه للراحل الكبير، مستذكراً المحطات النضالية التي خاضها دفاعاً عن المبادئ التي آمن بها.



وشدد سلام وجنبلاط على أهمية الوحدة الداخلية والتضامن لتجاوز المحنة التي تمر بها البلاد.