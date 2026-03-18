الدفاع المدني ينعى الشهيد فهمي الشامي استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا

نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الاقليمي (صيدا)، الذي إستشهد بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٦، متأثراً باصابته جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة صيدا، فيما تعرض عنصر آخر من عديد المركز نفسه لإصابة في الموقع المستهدف.



وفي ما يلي نبذة عن حياته :



- فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الإقليمي، من مواليد ٢١-١٢-١٩٧٤.



- تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-١٩٩٩.



- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.



- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.



- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.



- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.



- الوضع العائلي: متأهل.