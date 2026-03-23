الرئيسان عون وبري شدّدا على الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين وعلى اهمية الحفاظ على السلم الاهلي

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الامنية الراهنة.



وتوقف الرئيسان عند التصعيد الاسرائيلي واستهداف الجسور التي تربط الجنوب ببقية المناطق اللبنانية وما يمكن أن يرتب ذلك من تداعيات.



كما تطرقا إلى الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي نشأت عن نزوح نحو مليون مواطن جنوبي من البلدات والقرى التي تعرضت للقصف والتدمير.



وقيّم الرئيسان ايجابياً الاحتضان الشعبي للنازحين والمتابعة التي تؤمّنها لهم الادارات الرسمية والهيئات الإنسانية والاجتماعية.



وشدد عون وبري على الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة واهمية الحفاظ على السلم الاهلي وعدم التأثر بالشائعات التي تطلقها الجهات التي لا تريد الخير للبنان، ولاسيما وان ثمة اجماعٌ وطنيٌ على رفض التجارب القاسية الماضية وخصوصا رفض العودة إلى الحرب الاهلية.



وبعد اللقاء، سئل الرئيس بري عن طبيعة الاجتماع فقال إنه تم تقييم الأوضاع من مختلف جوانبها.



وعندما سئل الرئيس بري إذا كان مطمئناً للوضع الداخلي أجاب: "بوجود فخامة الرئيس أنا مطمئن".