التقرير اليومي للعدوان: 1039 شهيدا منذ 2 آذار

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجاء فيه أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 23 آذار ارتفع إلى 1039، كما ارتفع عدد الجرحى الى 2876.



وقد استشهد في الساعات الـ24 الماضية 10 مواطنين وجرح تسعون.