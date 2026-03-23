وصول طائرة مساعدات من صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية
أخبار لبنان
2026-03-23 | 14:50
تسلم وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في مطار رفيق الحريري الدولي هذا المساء، شحنة مساعدات طبية زنتها 14.3 طن، مقدمة للوزارة من كل من صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وممولة من الإتحاد الأوروبي عبر الجسر الجوي الأوروبي، وذلك بحضور سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) السيدة أنانديتا فيليبوس وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر ابو بكر.
وفي تصريح للوزير ناصر الدين، لفت إلى أن الشحنة تتضمن مستلزمات دوائية وجراحية وإسعافية، وستضاف إلى مخزون الوزارة "ليصار إلى توزيعها بحسب الحاجة وبكل شفافية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الإسعافية".
وتوجه بالشكر للشركاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على هذه المساعدة الكريمة، منوهًا بالشراكة المستمرة ومؤكدًا أن وزارة الصحة العامة تبذل كل المساعي الممكنة لتأمين خدمة النازحين واللبنانيين جميعًا. وقال: "إن الأمل يبقى موجودًا بحل قريب وأن تزاح الغيمة السوداء عن وطننا لبنان" .
بدوره، أكد السفير البلجيكي باولز، في كلمة، دعم وزارة الصحة العامة والنظام الصحي في لبنان لمواجهة الظروف الصعبة الراهنة.
من جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر ابو بكر مواصلة المنظمة دعم النظام الصحي في لبنان، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وقال: "تشكل هذه الشحنة مساهمة مهمة في الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة الأساسية من دون انقطاع".
وأضاف: "نحن ممتنون للغاية للدعم السخي الذي يقدمه مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي (ECHO)، والذي تتيح شراكته المستمرة لنا تقديم مساعدات منقذة للحياة في الوقت المناسب لمن هم في أمسّ الحاجة إليها" .
ثم تحدثت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أنانديتا فيليبوس، فأكدت أن حزمة المساعدات ستسهم في تقديم الخدمات للسيدات النازحات اللواتي غادرن منازلهن هربًا من العنف والنزاع.
وقالت: "يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بضمان حصول كل امرأة وفتاة على رعاية منقذة للحياة وسط هذه الظروف الصعبة".
وأوضح بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن شحنة المساعدات، و"بدعم سخي من الإتحاد الأوروبي، تتضمن أدوية ومستلزمات منقذة للحياة، كما ستوفّر مستلزمات صحية أساسية للأمومة لما يقارب 2,200 امرأة حامل بما فيها العمليات القيصرية والولادات المعقدة، وتوفير رعاية شاملة للناجيات وأطفالهنّ".
وأشار البيان الى "أن هذه الشحنة بالغة الأهمية لاستمرار تقديم خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد".
وأكد البيان "إلتزام الصندوق الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا مع تصاعد الأزمة وتزايد المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في لبنان، بما في ذلك أولئك المحرومات من خدمات ومستلزمات الصحة والحماية المنقذة للحياة".
منظمة الصحة العالمية تعبر عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها
منظمة الصحة العالمية تعبر عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها
مدير منظمة الصحة العالمية: انسحاب واشنطن يجعل الولايات المتحدة والعالم بلا أمان
مدير منظمة الصحة العالمية: انسحاب واشنطن يجعل الولايات المتحدة والعالم بلا أمان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
أدرعي: هاجمنا معبرا مركزيا إضافيا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله
أدرعي: هاجمنا معبرا مركزيا إضافيا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: رئيس الحكومة تابع الأوضاع العسكرية والمالية وشؤون النازحين
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: رئيس الحكومة تابع الأوضاع العسكرية والمالية وشؤون النازحين
عبد الله وشهيب وحمادة قدموا اقتراح قانون العفو العام
عبد الله وشهيب وحمادة قدموا اقتراح قانون العفو العام
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية لبيروت
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية لبيروت
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مخربًا من وحدة فيلق القدس في بيروت
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مخربًا من وحدة فيلق القدس في بيروت
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
جدول جديد لأسعار المحروقات...
جدول جديد لأسعار المحروقات...
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
