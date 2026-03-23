وصول طائرة مساعدات من صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية

تسلم وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في مطار رفيق الحريري الدولي هذا المساء، شحنة مساعدات طبية زنتها 14.3 طن، مقدمة للوزارة من كل من صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وممولة من الإتحاد الأوروبي عبر الجسر الجوي الأوروبي، وذلك بحضور سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) السيدة أنانديتا فيليبوس وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر ابو بكر.



وفي تصريح للوزير ناصر الدين، لفت إلى أن الشحنة تتضمن مستلزمات دوائية وجراحية وإسعافية، وستضاف إلى مخزون الوزارة "ليصار إلى توزيعها بحسب الحاجة وبكل شفافية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الإسعافية".



وتوجه بالشكر للشركاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على هذه المساعدة الكريمة، منوهًا بالشراكة المستمرة ومؤكدًا أن وزارة الصحة العامة تبذل كل المساعي الممكنة لتأمين خدمة النازحين واللبنانيين جميعًا. وقال: "إن الأمل يبقى موجودًا بحل قريب وأن تزاح الغيمة السوداء عن وطننا لبنان" .



بدوره، أكد السفير البلجيكي باولز، في كلمة، دعم وزارة الصحة العامة والنظام الصحي في لبنان لمواجهة الظروف الصعبة الراهنة.



من جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر ابو بكر مواصلة المنظمة دعم النظام الصحي في لبنان، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وقال: "تشكل هذه الشحنة مساهمة مهمة في الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة الأساسية من دون انقطاع".



وأضاف: "نحن ممتنون للغاية للدعم السخي الذي يقدمه مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي (ECHO)، والذي تتيح شراكته المستمرة لنا تقديم مساعدات منقذة للحياة في الوقت المناسب لمن هم في أمسّ الحاجة إليها" .



ثم تحدثت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أنانديتا فيليبوس، فأكدت أن حزمة المساعدات ستسهم في تقديم الخدمات للسيدات النازحات اللواتي غادرن منازلهن هربًا من العنف والنزاع.



وقالت: "يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بضمان حصول كل امرأة وفتاة على رعاية منقذة للحياة وسط هذه الظروف الصعبة".



وأوضح بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن شحنة المساعدات، و"بدعم سخي من الإتحاد الأوروبي، تتضمن أدوية ومستلزمات منقذة للحياة، كما ستوفّر مستلزمات صحية أساسية للأمومة لما يقارب 2,200 امرأة حامل بما فيها العمليات القيصرية والولادات المعقدة، وتوفير رعاية شاملة للناجيات وأطفالهنّ".



وأشار البيان الى "أن هذه الشحنة بالغة الأهمية لاستمرار تقديم خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد".



وأكد البيان "إلتزام الصندوق الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا مع تصاعد الأزمة وتزايد المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في لبنان، بما في ذلك أولئك المحرومات من خدمات ومستلزمات الصحة والحماية المنقذة للحياة".





