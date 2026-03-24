النائب نجاة عون من بعبدا: لا خيار سوى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب

زارت النائبة نجاة عون صليبا قصر بعبدا، حيث التقت رئيس الجمهورية دعمًا للمبادرة التي أطلقها لإنهاء الحرب، مؤكدة أن لا خيار أمام لبنان سوى المسار الدبلوماسي لإعادة بناء الوطن. واعتبرت أن كل يوم تأخير واستمرار لحروب الآخرين على الأراضي اللبنانية يؤدي إلى مزيد من الخراب والدمار.



وأشارت إلى وجود أكثر من مليون نازح في لبنان، لافتة إلى أن منطقة الشوف كانت من أوائل المناطق التي استقبلتهم، ومحيّية الأهالي المستضيفين على جهودهم. كما أكدت للنازحين أنهم بين أهلهم وفي بيوتهم، وأن اللبنانيين متضامنون في ما بينهم.



وأضافت أن لا مخاوف حقيقية من فتنة داخلية، إذ يظهر الواقع أن اللبنانيين يعيشون معًا بمحبة وتضامن، ما دام السلاح لا يتسلل إلى هذه المناطق. وختمت متمنية على حزب الله والحرس الثوري الإيراني عدم إشعال الفتنة بين اللبنانيين، مؤكدة أن اللبنانيين لا يحتاجون لمن يعلّمهم التضامن.