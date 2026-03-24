إسرائيل تعلن أنها ستقيم "منطقة أمنية" تمتد حتى الليطاني بجنوب لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستسيطر على "منطقة أمنية" في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.



وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: "كلّ الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور العناصر والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر الجيش الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني".



وشدد كاتس على أن السكان الذين نزحوا "لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال" إسرائيل.



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "يتّبع نموذج رفح وبيت حانون" اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.



وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لحزب الله، "فضلا عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية "للإرهاب"".

