مخزومي مرحّبًا بقرار سحب اعتماد السفير الإيرانيّ: حماية السيادة تبدأ بقرارات واضحة وحاسمة

رحّب النائب فؤاد مخزومي بقرار وزارة الخارجية والمغتربين سحب اعتماد السفير الإيرانيّ.



وكتب، على منصة اكس: "هو القرار الذي كنتُ قد طالبتُ به مرارًا وتكرارًا دفاعًا عن سيادة لبنان ورفض أيّ وصاية على قراره الوطنيّ".



واعتبر أنّ "اتخاذ هذه الخطوة يثبت أنّ هذا المسار هو الصحيح، وأنّ حماية السيادة تبدأ بقرارات واضحة وحاسمة، لا تحتمل التأجيل أو المساومة.



ولفت إلى أنّ "السيادة ليست شعارًا ، هي أمان الناس في بيوتهم، هي حق الأطفال أن يناموا من دون خوف، وألا تعيش بيروت ليالي كالتي نشهدها كل يوم".



ودعا إلى استكمال هذا النهج من دون تردد، من خلال التنفيذ الفوريّ لخطة الخمس خطوات التي طرحها لجعل بيروت خالية من السلاح، "مدينةً للحياة لا ساحةً للصراعات، وترسيخ سيادة الدولة الكاملة وحصر القرار الأمني بيدها وحدها".