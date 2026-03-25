بيروت
11
o
البقاع
4
o
الجنوب
11
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
11
o
متن
11
o
مشاهدات عالية
عون يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس الأوروبي... وتأكيد دعم المبادرة التفاوضية
تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي أطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التفاوضية التي أطلقها رئيس الجمهورية لوضع حدّ للتصعيد في لبنان.
كما أكد الرئيس كوستا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعداد الاتحاد لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.
وشكر الرئيس عون الرئيس كوستا على موقف الاتحاد الأوروبي وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي أرسلها لمساعدة اللبنانيين الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية، متمنياً زيادة هذه المساعدات نظراً لتجاوز عدد النازحين المليون.
واتفق الرئيس عون والرئيس كوستا على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-19
الرئيس عون: المبادرة التفاوضية لا تزال قائمة لكن التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها
2026-02-21
رئيس مجلس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من عراقجي... وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
11:49
ماكرون: أكدت خلال اتصال مع الرئيس عون دعم فرنسا الكامل في هذه اللحظة الحاسمة
أخبار لبنان
2026-03-04
الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس ماكرون واستقبل السفير الاميركي
17:13
جنبلاط استقبل السفير الياباني في كليمنصو
16:49
وحدة ادارة مخاطر الكوارث: 1094 شهيدا و3119 جريحا
16:47
اتحاد نقابات الأفران أكد نجاح الخطة المشتركة مع وزارة الاقتصاد في تأمين الاستقرار الغذائي
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
13:05
الرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأميركي: حرية المرور عبر مضيق هرمز هي الحل الدائم الوحيد لتحقيق استقرار الأسواق العالمية
17:35
وسائل إعلام إيرانية: مطار لامرد الدولي بمحافظة فارس تعرض لهجوم أميركي إسرائيلي دون وقوع خسائر بشرية
13:56
رئيس البرلمان الإيراني في منشور على إكس: تقارير استخباراتية تشير إلى أن "أعداء" طهران يستعدون لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة في المنطقة
14:21
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026
14:38
حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
1
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
13:50
هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
02:42
أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية
10:16
إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها
