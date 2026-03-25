عون يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس الأوروبي... وتأكيد دعم المبادرة التفاوضية

تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي أطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التفاوضية التي أطلقها رئيس الجمهورية لوضع حدّ للتصعيد في لبنان.



كما أكد الرئيس كوستا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعداد الاتحاد لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.



وشكر الرئيس عون الرئيس كوستا على موقف الاتحاد الأوروبي وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي أرسلها لمساعدة اللبنانيين الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية، متمنياً زيادة هذه المساعدات نظراً لتجاوز عدد النازحين المليون.



واتفق الرئيس عون والرئيس كوستا على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.