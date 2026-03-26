المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: تدمير بنى تحتية وضبط وسائل قتالية والقضاء على عنصر حزب الله برًا وجوًا

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الفرقة 91 العاملة في جنوب لبنان “تقوم بتدمير بنى تحتية وضبط وسائل قتالية والقضاء على عنصر حزب الله برًا وجوًا”.

وكتب على اكس: “تواصل قوات الفرقة 91 تنفيذ عمليات برية مركّزة لتوسيع منطقة التأمين المتقدمة في جنوب لبنان”.

ولفت إلى أنّهم، “حتى الآن، دمّروا أكثر من 350 هدفًا تابعًا لحزب الله وقضوا على أكثر من 330 عنصرًا بينهم عشرات من عناصر وحدة قوة رضوان”.

وقال إنّهم عثروا في المنطقة على معدات عسكرية ووسائل قتالية عديدة من بينها: وسائل رؤية ليلية وسترات واقية ومنصات إطلاق وقذائف RPG وأمشاط ذخيرة وبنادق من نوع كلاشنيكوف ورشاشات.