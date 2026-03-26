المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: تدمير بنى تحتية وضبط وسائل قتالية والقضاء على عنصر حزب الله برًا وجوًا

2026-03-26 | 05:17
مشاهدات عالية
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: تدمير بنى تحتية وضبط وسائل قتالية والقضاء على عنصر حزب الله برًا وجوًا

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الفرقة 91 العاملة في جنوب لبنان “تقوم بتدمير بنى تحتية وضبط وسائل قتالية والقضاء على عنصر حزب الله برًا وجوًا”.

 

وكتب على اكس: “تواصل قوات الفرقة 91 تنفيذ عمليات برية مركّزة لتوسيع منطقة التأمين المتقدمة في جنوب لبنان”.

 

ولفت إلى أنّهم، “حتى الآن، دمّروا أكثر من 350 هدفًا تابعًا لحزب الله وقضوا على أكثر من 330 عنصرًا بينهم عشرات من عناصر وحدة قوة رضوان”. 

 

وقال إنّهم عثروا في المنطقة على معدات عسكرية ووسائل قتالية عديدة من بينها: وسائل رؤية ليلية وسترات واقية ومنصات إطلاق وقذائف RPG وأمشاط ذخيرة وبنادق من نوع كلاشنيكوف ورشاشات.

LBCI
خبر عاجل
2026-03-15

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا بنى تحتية لحزب الله في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-25

أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-25

أدرعي: هاجمنا عناصر من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-03-12

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على 350 من قيادات وعناصر حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
09:22

أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:21

دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين

LBCI
أخبار لبنان
09:17

الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
09:11

باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-17

وزارة النفط العراقية: بغداد تحذر من أنها قد تتخذ إجراءات قانونية إذا عرقلت أربيل صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان

LBCI
خبر عاجل
2026-02-16

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

وزير الاقتصاد: استقرار السوق أولويّة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

وزير الدفاع السعودي يعلن التحضير لمؤتمر جنوبي جامع

LBCI
أخبار لبنان
09:21

دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين

LBCI
أخبار لبنان
09:17

الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
09:11

باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:05

مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء

LBCI
أخبار لبنان
09:00

جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...

LBCI
أخبار لبنان
08:07

وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد

LBCI
أخبار دولية
07:07

ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق

LBCI
آخر الأخبار
04:27

مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة

LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
فنّ
13:50

هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:37

معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو

LBCI
حال الطقس
02:55

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
أخبار دولية
10:16

إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

LBCI
خبر عاجل
14:12

البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا

