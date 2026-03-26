سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا برئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، على خلفية ما أُعلن عن اكتشاف خلية إرهابية في الكويت، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، وعن تضامنه الكامل مع دولة الكويت الشقيقة.



وأكد الرئيس سلام أسفه لأن يكون بين المتهمين شخصان ينتميان إلى حزب الله، بحسب وزارة الداخلية الكويتية، مشددًا على أن ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان، وأن العلاقة بين البلدين ثابتة وتاريخية.