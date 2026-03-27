الجيش الإسرائيليّ: نُغيّر الواقع في جنوب لبنان وعمقنا الضربات ضد الصناعات الإيرانية لإنتاج وسائل القتال

المتحدثة بلسان جيش الدفاع، المقدم إيلا واوية:



نحن نُغيّر الواقع في جنوب لبنان، بهدف تحقيق الأمن لسكان الشمال ولدولة إسرائيل على المدى الطويل.… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 27, 2026

أكّدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيليّ، إيلا واوية تعميق الضربات ضد الصناعات الإيرانية لإنتاج وسائل القتال، خلال هذا الأسبوع.وقالت: “استهدفنا أكثر من 1,000 موقع إنتاج في أنحاء إيران”.وأضافت: “نُغيّر الواقع في جنوب لبنان، بهدف تحقيق الأمن لسكان الشمال ولدولة إسرائيل على المدى الطويل”.ولفتت إلى انضمام قوات الفرقة 162 إلى المقاتلين في الميدان، في إطار توسيع النشاط البريّ.