بري يعزي قائد «اليونيفيل» بشهداء القوة الدولية ويستنكر الاعتداءات على جنودها

أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري ،اتصالا هاتفيا بقائد قوة "اليونيفل" اللواء ديوداتو أبانيارا ، قدم فيه التعازي بسقوط شهداء من عداد قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .



وأكد بري لقائد "اليونيفل" شجبه ورفضه وإدانته الاعتداءات التي طالت وتطاول جنود وضباط "اليونيفيل" ودورهم في حفظ السلام وتطبيق القرار 1701.