وزير الخارجية الفرنسيّ: هجمات قرب مواقع حفظ السلام غير مقبولة وغير مبررة

طلب وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدوليّ في أعقاب "الحوادث الخطيرة للغاية" التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.



وقال بارو: "مثل هذه الهجمات قرب مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة وغير مبررة".



وأضاف: "أنّ فرنسا تطالب "بإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه المآسي".